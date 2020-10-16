РИАМО - 16 окт. Москва представлена в семи номинациях международной туристической премии World Travel Awards, проголосовать за мегаполис можно до 25 октября, говорится в сообщении пресс-службы столичного комитета по туризму.

«Премия World Travel Awards является одной из самых престижных в мировой туриндустрии. Ее называют также туристическим «Оскаром», - говорится в сообщении.

Каждый год престижную премию вручают более чем в 80 номинациях наиболее интересным для туристов городам, а также лучшим представителям турсферы.

Москва в текущем году представлена в семи номинациях: «Лучшее направление в сфере делового туризма», «Лучшее направление для сити-брейка», «Лучшее туристское направление. Город», «Лучшее культурное направление. Город», «Лучшее направление фестивального и событийного туризма», «Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия» и «Лучшее направление для спортивного туризма».

Проголосовать за столицу можно до 25 октября. Принимаются голоса представителей туристической сферы и самих туристов. Тех, кто победит в этом году, назовут 27 ноября во время онлайн-награждения.

В прошлом году Москва победила в номинации «Лучшее туристическое направление. Город», которая считается основной в данной премии.