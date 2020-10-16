РИАМО - 16 окт. В столице начали проходить лекции, занятия и вебинары в рамках проекта «Бизнес-уик-энд. Компетенции», поучаствовать в проекте могут москвичи старше 16 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Программа рассчитана для тех, кто хочет стать самозанятым. Участие в проекте поможет обзавестись навыками с помощью которых можно будет найти работу на самых популярных онлайн-биржах для фрилансеров.

«В программе смогут принять участие около тысячи человек. Они получат навыки, отвечающие запросам работодателей из самых популярных онлайн-бирж для фрилансеров, смогут сразу же получать заказы и предоставлять востребованные на рынке услуги», — отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

К примеру, с помощью вебинаров можно будет освоить digital-профессии. Около 70 занятий такого формата планируют провести за ближайшие полтора месяца.

Ученикам нужно будет выполнять домашнее задание. Также они будут постоянно встречаться со своими кураторами по дистанционной связи, научатся правильно общаться с заказчиками и получат регистрацию самозанятого.