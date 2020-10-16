РИАМО - 16 окт. В Москве началась закупка всех необходимых лекарств для льготных групп граждан на 2021 год, закупку планируют осуществить до конца текущего года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, необходимые лекарства для обеспечения льготных категорий москвичей в следующем году будут закуплены и поставлены уже до конца этого года. Все заявленные потребности уже согласованы, а часть контрактов на сумму почти 4 миллиарда рублей уже заключены», — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что в первую очередь это касается таких болезней, как онкология, диабет, онкогематология и бронхиальная астма.

Лекарства наиболее социально важных заболеваний составляют более 30% всего объема препаратов, которые уже начали закупать. Это лекарственные средства для пациентов с онкологией, диабетом, ревматологическими и орфанными заболеваниями, препараты от СПИДа, а также лекарства для пациентов с заболеваниями нервной системы и бронхиальной астмой.

Всего лекарственных препаратов закупят на 20 миллиардов рублей. Все необходимые закупочные процедуры пройдут в течение ближайших двух месяцев, чтобы к концу года лекарства уже были поставлены на склад Центра лекарственного обеспечения и в медицинские организации города.