РИАМО — 16 окт. Одним из критериев определения заражения коронавирусом является отсутствие у человека вкуса и обоняния, так иногда можно определить, болеет ли человек Covid-19 бессимптомно, рассказала доктор-биофизик Нелли Соседова.

Зачастую коронавирус может протекать бессимптомно. Насторожить должно, если неожиданно пропали вкус и обоняние.

«Еще один критерий – если кто-то болел в окружении, нужно прислушаться к себе, вероятность повышается. Третье – можно сделать быстрый тест на антитела – иммунохроматографический», - сказала Соседова в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что тест можно сделать и дома, и на работе. Еще наличие вируса может показать компьютерная томография (КТ).

По данным на 15 октября, за сутки в России выявлено 13 754 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 24,9% не имели клинических проявлений болезни.​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

16 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Собянин назвал заказной негативную компанию в отношении вакцины от Covid‑19

В то же время вокруг прививки от коронавируса развернулась целая кампания о том, насколько это страшно, ужасно и проблематично. Я думаю, что большая часть этой кампании — это заказуха конкурентов, которые не хотят, чтобы их конкуренты обошли, и хотят в это время изготовить свою вакцину и бросить на рынок. По крайней мере, к российской вакцине мы видим именно такое отношение.

- За сутки в России зарегистрировали 15 150 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 448 больных. В Москве - 5 049 .

- Врач назвала способы определения бессимптомного протекания коронавируса. Насторожить должно, если неожиданно пропали вкус и обоняние.

- За минувшие сутки в Москве скончались 54 человека с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 850 пациентов.