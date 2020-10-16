РИАМО — 16 окт. Одним из критериев определения заражения коронавирусом является отсутствие у человека вкуса и обоняния, так иногда можно определить, болеет ли человек Covid-19 бессимптомно, рассказала доктор-биофизик Нелли Соседова.
Зачастую коронавирус может протекать бессимптомно. Насторожить должно, если неожиданно пропали вкус и обоняние.
«Еще один критерий – если кто-то болел в окружении, нужно прислушаться к себе, вероятность повышается. Третье – можно сделать быстрый тест на антитела – иммунохроматографический», - сказала Соседова в эфире радио Sputnik.
Она добавила, что тест можно сделать и дома, и на работе. Еще наличие вируса может показать компьютерная томография (КТ).
По данным на 15 октября, за сутки в России выявлено 13 754 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 24,9% не имели клинических проявлений болезни.
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16 ОКТЯБРЯ
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