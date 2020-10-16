РИАМО - 16 окт. Культурно-оздоровительный комплекс построят в поселении Марушкинском на территории новой Москвы, участок для застройки площадью 0,15 гектара уже выставлен на торги, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Объект, который появится на этом месте, создаст новые возможности для досуга людей и обеспечит рабочие места сотням жителей близлежащих районов. С победителем аукциона будет заключен договор аренды сроком на 1,5 года», — отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Площадь застройки составит более 1,4 тысячи квадратных метров. Заявки на участие в аукционе можно подать до 31 ноября. Сами торги пройдут 3 декабря. Завершить строительство комплекса планируют в 2022 году.

Инвесторам предлагают выгодное приобретение: средняя конкуренция на торгах по аренде земли для коммерческого строительства составляет в этом году четыре участника на лот.

С начала текущего года в Москве на торгах продали 28 земельных участков. По пять объектов было выставлено на юге и юго-востоке города. В ТиНАО в 2020 году под коммерческие цели было сдано четыре земельных участка.