РИАМО - 16 окт. Роспотребнадзор проверил соблюдение мер профилактики коронавируса в электротеатре «Станиславский», нарушений не выявлено, сообщил журналистам главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Дмитрий Омелич.
«Обследование проводилось в том числе на предмет выполнения требований ранее выданного предписания», - сказал Омелич.
Проверка показала, что посетители соблюдают масочный режим. Это контролируют работники культурного учреждения. В электротеатре есть оборудование для обеззараживания воздуха.
Кроме того, посетители соблюдают социальную дистанцию повсеместно. Вся нужная информация о проведении дезинфекии представлена.
«Применение мер административного воздействия <...> не требуется», - сказал Омелич.
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