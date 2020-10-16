РИАМО – 16 окт. Около 400 человек посетили Музей кукол и Дом мороженого в Серпухове с момента открытия, в Доме мороженого проводят также детские дни рождения, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы администрации городского округа Серпухов.

Музей кукол и Дом мороженого открылись в сентябре. В музее показывают фильмы о создании игрушек и об истории города, проводят тематические выставки, экскурсии и мастер-классы. В Доме мороженого посетители могут узнать историю создания знаменитого на весь мир лакомства и попробовать свыше 70 видов мороженого.

«С момента открытия Музея кукол и Дома мороженого их посетило порядка 400 человек. Каждую пятницу, субботу и воскресенье там проводятся кукольные экспозиции, на которых представлены изделия разных времен и тематик», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Доме мороженого проводятся детские дни рождения.

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