РИАМО - 16 окт. В столице работают 54 мобильные бригады, которые помогают москвичам с инвалидностью в условиях пандемии, в состав бригад входят специалисты разного профиля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Сегодня в городе функционируют 54 мобильные бригады, в которых работают порядка 250 человек. Так, в столице, несмотря на обострившуюся ситуацию с коронавирусом, все жители с инвалидностью получают необходимую комплексную поддержку», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В бригадах работают терапевты, инструкторы по адаптивной физкультуре, психологи, специалисты по массажу, социальные работники и другие сотрудники реабилитационных центров. На сегодняшний день услугами специалистов на дому воспользовались уже более 700 человек.

Кроме того, в условиях пандемии перестроена работа по обеспечению людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями и абсорбирующим бельем. Жители Москвы старше 65 лет могут подать заявление на получение технических средств реабилитации на дому.

Также продолжают работу территориальные центры социального обслуживания и ресурсные центры для инвалидов, они ведут прием граждан, не достигших 65 лет. С начала года средствами реабилитации обеспечены более 180 тысяч человек, а с начала октября около 20 тысяч москвичей получили абсорбирующее белье.

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