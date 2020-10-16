РИАМО - 16 окт. Более 192 тысяч человек посетили «Цифровое деловое пространство» в Москве за три года, посетители побывали за это время на 1,4 тысячи различных мероприятиях, сообщила заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, в ЦДП — место, где для бизнесменов и других москвичей устраивают различные образовательные мероприятия, в том числе и на деловую тематику.

«С 2017 года проведено около 1,4 тысячи конференций, форумов, хакатонов, семинаров и других событий», — отметила Сергунина.

К этим мероприятиям относятся квесты, встречи, бизнес-ланчи и другое. Они помогают объединить предпринимательское сообщество, увеличить объем и качество знаний у горожан, которые интересуются бизнесом.

«За три года площадка заработала репутацию одного из самых популярных городских пространств», — сказал руководитель московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

На время карантина весной 2020 года мероприятия проводились онлайн.