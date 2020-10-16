РИАМО – 16 окт. В Серпухове завершили работы по консервации всех фонтанов в связи с закрытием сезона, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы администрации городского округа.

Во время консервации из фонтанов, имеющих чаши, полностью сливается вода. После этого проводится промывка чаш и всех элементов фонтана, проверяется работа насосов, и проводятся другие необходимые работы.

«В настоящее время специалисты провели работы по консервации фонтанов на площади Владимира Храброго, Юбилейной площади, в парке «Питомник», в зоне отдыха на улице Новой и на Привокзальной площади», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что работы были проведены в связи с подготовкой к зимнему периоду. ​

В начале октября в Подмосковье закрылся сезон работы фонтанов. Всего в регионе насчитывается 222 фонтана.