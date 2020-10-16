РИАМО - 16 окт. За последние сутки в Москве скончались еще 54 человека с коронавирусом, всего с начала пандемии в городе умерли 5850 пациентов, сообщает оперштаб столицы.
Жителям Москвы советуют при любых симптомах ОРВИ оставаться дома и вызвать врача на дом.
«Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении.
По данным на 15 октября, в Москве выявили 347 946 случаев коронавируса, из них 268 423 человека выздоровели.
С 19 октября в столице доступ сотрудников и посетителей в ночные клубы, бары и подобные развлекательные заведения, которые открыты с 00:00 до 06:00, будет возможен только при регистрации номеров телефонов. Сделать это можно будет с помощью QR-кода или через СМС.
Из-за пандемии на удаленную работу в столице перешли около 1 миллиона человек, загруженность транспорта в городе в это время упала почти на 40%.
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16 ОКТЯБРЯ
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