РИАМО - 16 окт. За последние сутки в Москве скончались еще 54 человека с коронавирусом, всего с начала пандемии в городе умерли 5850 пациентов, сообщает оперштаб столицы.

Жителям Москвы советуют при любых симптомах ОРВИ оставаться дома и вызвать врача на дом.

«Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении.

По данным на 15 октября, в Москве выявили 347 946 случаев коронавируса, из них 268 423 человека выздоровели.

С 19 октября в столице доступ сотрудников и посетителей в ночные клубы, бары и подобные развлекательные заведения, которые открыты с 00:00 до 06:00, будет возможен только при регистрации номеров телефонов. Сделать это можно будет с помощью QR-кода или через СМС.

Из-за пандемии на удаленную работу в столице перешли около 1 миллиона человек, загруженность транспорта в городе в это время упала почти на 40%.

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16 ОКТЯБРЯ

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- Собянин назвал заказной негативную компанию в отношении вакцины от Covid‑19

В то же время вокруг прививки от коронавируса развернулась целая кампания о том, насколько это страшно, ужасно и проблематично. Я думаю, что большая часть этой кампании — это заказуха конкурентов, которые не хотят, чтобы их конкуренты обошли, и хотят в это время изготовить свою вакцину и бросить на рынок. По крайней мере, к российской вакцине мы видим именно такое отношение.

- За сутки в России зарегистрировали 15 150 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 448 больных. В Москве - 5 049 .

- Врач назвала способы определения бессимптомного протекания коронавируса. Насторожить должно, если неожиданно пропали вкус и обоняние.

- За минувшие сутки в Москве скончались 54 человека с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 850 пациентов.