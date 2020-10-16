РИАМО - 16 окт. В Московском регионе в пятницу температура воздуха прогреется до 9-10 градусов тепла, эти показатели являются нормальными для октября, сообщается на сайте «Метеоновости».

Москва и Подмосковье будут находиться в тыловой части циклона.

«При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура в Москве 7-9, по области 5-10 градусов <...> это погода, характерная для октября», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%, уточняют синоптики.

Эта погода может неблагоприятно сказаться на людей, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания и кислородной недостаточностью. Преобладание повышенной влажности может обострять и болезни суставов.