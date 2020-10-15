РИАМО - 15 окт. На заседании Московской областной думы рассмотрели и приняли в трех чтениях законопроект о внесении изменений в закон региона о реестре областного имущества, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

Проектом закона предложено дополнить реестр имущества государственными информационными системами, используемыми правительством Московской области, исключить из данных реестра сведения о внесении записи о вещных правах и ограничениях, а также отменить плату за получение выписки из реестра областного имущества.

«В реестре собственности Московской области находится более 80 тысяч позиций, включающих 21,5 тысячи объектов недвижимого имущества, около 20 тысяч земельных участков, а также движимое имущество. Сейчас в данный перечень войдут еще порядка 100 государственных информационных систем», – сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Она добавила, что информацию об объектах реестра можно будет получить бесплатно как через портал РПГУ, так и через МФЦ или почтой.

«С начала года мы получили более 1,6 тысячи запросов от госучреждений, юридических и физических лиц об объектах реестра, порядка 300 из них были поданы в электронном виде. <…> Отмена платы поможет ускорить получение нужной информации об имуществе, а следовательно будет способствовать быстрому его оформлению», - добавила Адигамова.