РИАМО - 15 окт. Задымление научной аппаратуры в российском модуле «Звезда» произошло на международной космической станции, сообщает kp.ru.

Инцидент случился во время проведения биологического эксперимента «Константа». Оборудование пришлось отключить.

«Блок управления экспериментом «Константа» слегка задымился... Питание отключили», - уточняется в сообщении.

Эксперимент проводили, чтобы изучить влияние факторов космического полета на активность ферментов.

Спустя некоторое время экипаж МКС сообщил, что газоанализатор показал отсутствие продуктов сгорания в атмосфере, а задымление, которое шло из района карты памяти, закончилось. Специалист центра попросил космонавтов включить фильтр очистки атмосферы.

Накануне на МКС нашли утечку воздуха. Для ее обнаружения космонавты изолировались в разных отсеках. В Роскосмосе уточнили, что утечка не несет угрозы жизням и здоровью экипажа.​