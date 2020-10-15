РИАМО - 15 окт. За девять месяцев этого года объем экспортированной продукции агропромышленного комплекса Московской области превысил 700 тысяч тонн, продукция экспортируется из региона в более чем 70 стран мира, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Наиболее значимый прирост экспортированной продукции в натуральном выражении наблюдается в отношении Грузии - более 200%, Китая - более 200%, Германии - более 100%, Нидерландов - порядка 90%», - говорится в сообщении.

Ведущие импортеры подмосковной продукции в натуральном выражении - это Грузия – 25%, Казахстан – 17%, Белоруссия – 16%, Китай – 7%, Украина – 4%, другие – 31%.

«Подмосковная продукция экспортируется более чем в 70 различных стран», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.