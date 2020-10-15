РИАМО - 15 окт. В подмосковных многодетных семьях воспитывается более 90 тысяч детей школьного возраста, почти для 38 тысяч детей из многодетных семей оформили выплату на школьную форму, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В 2020 году в Подмосковье выплату на школьную форму оформили 37 910 детей из многодетных семей на общую сумму 113,7 миллиона рублей. Размер выплаты составляет 3 тысячи рублей», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Для получения выплаты многодетные родители представляют справку о том, что ребенок учится в подмосковной школе. Подать заявление можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Многодетная семья может получить выплату на каждого ребенка, обучающегося в школе Московской области, раз в год.