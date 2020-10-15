РИАМО - 15 окт. С момента запуска «Карты ресурсообеспечения МКД» ее посетили свыше 800 тысяч жителей Подмосковья, за последний месяц это сделали более 240 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Сервер фиксирует повышенную активность из-за начала отопительного сезона.

«Более 800 тысяч человек воспользовались «Картой ресурсообеспечения МКД» с начала работы сервиса. В летний период по карте можно было узнать графики отключения горячей воды на период проведения профилактических работ, связанных с подготовкой к отопительному сезону», – сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он подчеркнул, что теперь на карте появились данные о запуске отопления в каждом доме.

«Планируется, что до конца года на карте будут отображаться отключения и по всем видам ресурсов», — добавил Самарин.

До конца 2020 года появятся сведения по плановым отключениям холодного водоснабжения и канализации, а в первом полугодии 2021 года - по электроэнергии и газу.