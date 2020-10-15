РИАМО - 15 окт. Пять путепроводов через железнодорожные пути возведут при строительстве Юго-Восточной хорды в Москве, один из них строят на участке от улицы Грайвороновской до улицы Шоссейной, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«В настоящее время по одному (путепроводу - ред.) ведутся строительно-монтажные работы, по четырем – проектно-изыскательские работы», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

На участке от улицы Грайвороновской до улицы Шоссейной ведется строительство путепровода над железнодорожными путями Курского направления МЖД. Кроме этого путепровод пересечет Волгоградский проспект и Люблинскую улицу. Его протяженность составляет полтора километра, он будет иметь шесть-восемь полос движения.

На участке вдоль улицы Каспийской от улицы Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги будет построен путепровод над железнодорожными путями Курского направления МЖД. Протяженность – 900 метров, обеспечит движение по одной-двум полосам.

На участке от Павелецкого направления МЖД до МКАД планируется строительство двух путепроводов. Так, появятся автомобильный путепровод тоннельного типа под железнодорожными путями Павелецкого направления МЖД протяженностью 50 метров под шесть полос движения и автомобильный путепровод над железнодорожными путями Курского направления МЖД протяженностью 800 метров под шесть-восемь полос движения.

На участке от МКАД до автомобильной дороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе планируется строительство путепровода над железнодорожными путями Курского направления МЖД. Его протяженность – 450 метров, обеспечит движение по шести полосам.