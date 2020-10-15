РИАМО - 15 окт. Администрация городского округа Королев объявила традиционный месячник, соответствующее постановление выпустил глава муниципалитета Александр Ходырев, говорится в сообщении пресс-службы координационного совета города.

Планируется организация уборки городских пространств, зеленых зон, работы по приведению в порядок элементов внешнего благоустройства, санитарная очистка от мусора канав, труб и дренажей, предназначенных для отвода ливневых и грунтовых вод, другие работы.

«Осенние субботники проходят на городских территориях и в зеленых зонах, в них накопилось много бытового мусора, да вы и сами видели его. Никому не нравится, когда в городских лесах и скверах лежит мусор, однако его там полно. Давайте будет относиться к благоустройству и порядку бережно», – сказал замглавы администрации Королева Павел Котов.

Он подчеркнул, что множество людей работает для того, чтобы Королев был красивым и чистым.