РИАМО - 15 окт. В четверг министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин посетил с рабочим визитом Балашиху, где проверил ход работ по благоустройству парковой зоны рядом с главным храмом Росгвардии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Благоустройство данной территории мы начали этим летом по поручению губернатора Андрея Юрьевича (Воробьева - ред.). Совсем скоро у жителей микрорайона появится очень комфортное пространство для отдыха. Полностью работы завершим к ноябрю», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В сквере появятся пешеходные дорожки, новая система уличного освещения, камеры видеонаблюдения, будет расширена существующая детская площадка, заменено оборудование и появится зона воркаута. Рядом с храмом в лесу обустроят зоны для спокойного отдыха с качелями и шахматными столами.

Также будет возведен мемориал, появится памятная стела, которая будет посвящена Росгвардии.

Завершается укладка плиточного покрытия, выполнена высадка деревьев и живой изгороди, ведется устройство цветников, газонов, установка малых архитектурных форм, завершается устройство детской игровой площадки.