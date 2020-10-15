РИАМО - 15 окт. В Московской области с 17 октября временно приостановят работу ночных клубов и развлекательных учреждений в ночное время – с 00:00 до 08:00, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Приостановить посещение гражданами с 00:00 по 08:00 по московскому времени зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых в указанные часы оказываются услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий», - говорится в тексте документа.

Также в указанное время в учреждениях общественного питания и иных организациях не будут предоставляться услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий.

Под развлекательными мероприятиями в документе понимаются коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыкального произведения и другие подобные мероприятия.

Также все досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иные подобные мероприятия с очным присутствием граждан в регионе можно проводить только с 08:00 до 00:00.

Эти мероприятия возможно проводить при одновременном количестве посетителей не более 50% от общей вместимости помещения.

Ограничения вводятся в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Также на территории региона действуют следующие ограничения: строгий масочный режим, соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра. При занятиях физкультурой на открытом воздухе следует соблюдать дистанцию в 5 метров, если занимающиеся не являются одной семьей или не проживают совместно.

Кроме того, в Подмосковье нельзя проводить спортивные, физкультурные, зрелищные и другие массовые мероприятия с числом посетителей свыше 3 тысяч и наполняемостью более 50% помещения. Еще действует запрет на проведение публичных мероприятий, за исключением официальных.

Работа МФЦ, цирков, океанариумов, организаций, осуществляющих деятельность кружков и секций в области культуры, турагентств, учреждений социального обслуживания, допускается только при соблюдении областных стандартов безопасности при пандемии.

Также организации общественного питания, бани, химчистки, салоны красоты, станции техобслуживания автомобилей, ателье, гостиницы, кинотеатры, автоперевозчики, музеи, библиотеки и другие организации, деятельность которых связана со скоплением людей и/или обслуживанием населения, могут работать только при соблюдении методических рекомендаций Роспотребнадзора.

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Текстовая трансляция

15 ОКТЯБРЯ

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