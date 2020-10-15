РИАМО - 15 окт. С сентября 2019 года число новых поставщиков в электронном магазине Подмосковья, пришедших с портала поставщиков Москвы, выросло почти на 10 тысяч, организации в течение года заключили порядка 47 тысяч контрактов в электронном магазине на общую сумму 3,9 миллиарда рублей и дополнительно сэкономили областным заказчикам 706 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

В сентябре 2019 года электронный магазин Московской области был интегрирован с порталом поставщиков. Это упростило для бизнеса как участие в малых закупках Московского региона, так и использование всех возможностей указанных ресурсов.

«Данное сотрудничество за год позволило достичь хороших результатов в рамках обеспечения открытости, прозрачности и эффективности закупочной деятельности», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Отмечается растущий интерес предпринимательского сообщества к электронному магазину Московской области: по сравнению с прошлым годом количество подаваемых поставщиками предложений на закупки увеличилось на 18%.

Электронный магазин позволил дополнительно сэкономить областному бюджету сумму, превышающую 2,2 миллиарда рублей, что, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, больше на 22%.