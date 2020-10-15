РИАМО - 15 окт. На рассмотрение бизнес-омбудсмена Подмосковья Владимира Головнева поступило обращение бизнесмена с просьбой разобраться в вопросе, связанном с невозможностью реализации преимущественного права на покупку арендуемого нежилого помещения, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

После длительного срока аренды нежилого помещения кинотеатра «Юность» автор обращения подал заявление о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого помещения, но получил отказ. Арендатор составил и подал в суд соответствующий иск. Подвижек в данном деле не происходило в течение двух лет. Вопрос покупки недвижимости был не решен в 2019 году.

«Сотрудники аппарата уполномоченного в качестве третьего лица принимали участие в судебных заседаниях, посвященных рассмотрению дела об истребовании из владения общества с ограниченной ответственностью здания кинотеатра», – сказал Головнев.

Он уточнил, что в настоящее время здание кинотеатра и земельный участок под ним выкуплены обществом с ограниченной ответственностью, современный кинотеатр работает в штатном режиме.