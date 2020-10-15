РИАМО - 15 окт. В Королеве на улице Терешковой в районе дома 3а открылась социальная ярмарка «Ценопад», которая проработает до 18 октября, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На ярмарке можно приобрести не только овощи и фрукты, но и сухофрукты, шиповник, имбирь, мед, орехи, травяные чаи, варенье, сыры, молочную и мясную продукцию, колбасы, хлебобулочные и кондитерские изделия, товары повседневного спроса.

«На ярмарке представлен широкий ассортимент товаров народного потребления, сельскохозяйственной и продовольственной продукции от производителей Московской области и соседних регионов по ценам на 15-20% ниже, чем в розничных магазинах», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

В категорию «ценопадный продукт» попало 27 товаров из разных категорий. Речь идет о помидорах, огурцах, кабачках, мандаринах, картофеле, луке, перце, хурме, колбасном сыре, твороге, сале, некоторых молочных продуктах, мясных и колбасных изделиях и рыбе. Скидка на них может достигать 70%.

На входе на ярмарку посетители смогут выпить горячего травяного чая из настоящего русского самовара.