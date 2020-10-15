РИАМО - 15 окт. За последние пять лет из областной собственности в муниципальную переданы более 865 гектаров земли для оформления и предоставления многодетным семьям Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Одной из проблем в части обеспечения подмосковных многодетных семей участками является дефицит земель. Участки есть только в половине муниципальных образований Московской области.

«Вопрос обеспечения землей многодетных семей стоит очень остро, поскольку их количество растет, а земельный ресурс ограничен. В помощь муниципальным образованиям правительство Московской области совместно с ГКУ МО «Центр содействия развитию земельно-имущественного комплекса Московской области» подбирают земельные участки из казны и неразграниченной государственной собственности», - говорится в сообщении.

До 2020 года было передано 497,5 гектара: в Балашиху передано 175 гектаров, 120 гектаров– в Люберцы, 88 гектаров – в Красногорск, 70 гектаров – в Дубну, 20 гектаров – в Жуковский, 17 гектаров – в Котельники, а 7,5 гектара – в Дзержинский.

«В этом году мы передали еще более 368 гектаров. Свыше 38,5 гектара земли переданы в Краснознаменск, 29,6 гектара – в Подольск, 22,2 гектара – в Жуковский, 26,8 гектара – во Фрязино, 18,6 гектара – в Котельники, 20 гектаров – в Можайский, 53 гектара – в Ленинский, 37,3 гектара – в Лыткарино, 114 гектаров – в Балашиху, 8,3 гектара - в Одинцовский округ. Земля, переданная с начала 2020 года, позволит обеспечить более 2, тысячи многодетных семей региона», - отметил замминистра имущественных отношений региона Геннадий Герасимов.

Он добавил, что наибольший процент по обеспечению многодетных семей с 2011 года показали городские округа Лотошино, где обеспечены 99% всех семей, вставших на очередь, Луховицы - 96% , Ступино – 95%, Зарайск – 94%, Серебряные Пруды, Шаховская и Волоколамский - по 93%, Павловский Посад – 92%, Бронницы – 91% и Кашира – 90%. Более 20 городских округов находятся в красной зоне. Это те округа, где процент обеспечения ниже 60%.

В этом и следующем году планируются к предоставлению еще 115 гектаров областной земли.