РИАМО - 15 окт. В столице вынесен приговор в отношении лжекосметолога Юлии Качан, ее приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Она уточнила, что собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Качан.

«Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека)», - сказала Иванова.

По ее словам, обвиняемая, не имея высшего медицинского образования и лицензии на меддеятельность, арендовала кабинет у одной из частных клиник в Дорогомиловском районе столицы. В июле 2019 года Качан ввела не менее двух инъекций лидокаина москвичке, которая скончалась от анафилактического шока.