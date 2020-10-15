РИАМО - 15 окт. С конца 2019 года в Подмосковье рассмотрено 2140 жалоб о нарушениях в сфере нестационарной торговли, направленных жителями через портал «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Свыше 70% полученных жалоб по тематике «Нестационарная торговля» касались работы несанкционированных точек.

«Жалобы, поступающие от жителей, являются сигналом для местных властей о необходимости принятия оперативных мер реагирования. Пик жалоб на несанкционированную торговлю пришелся на летние месяцы – июль и август», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он уточнил, что для ускорения работы по ликвидации несанкционированных объектов в регионе уменьшили внутренние сроки модерации и сроки выхода муниципальных образований с проверкой фактов, содержащихся в жалобе.

«Для сезонных точек срок ликвидации – сутки, для более сложных (киоски, павильоны) – неделя. Результатом работы должен быть фотоотчет, где и мы и заявитель видим, что нарушения устранены», – добавил министр.

С каждым годом число мест несанкционированной торговли значительно уменьшается. Работа в данной сфере направлена на благо покупателей. Приобретение товаров в местах несанкционированной торговли всегда содержит потенциальную угрозу для здоровья потребителя. Без официальных документов о качестве товара и разрешения на его распространение у продавца нельзя быть уверенным в безопасности покупки.

Для получения объективной картины в сфере нестационарной торговли специалистами министерства проводятся объезды территорий, в том числе по обращениям из «Добродела». Каждую неделю проводится мониторинг свыше 100 объектов нестационарной торговли.

«Особое внимание мы уделяем объектам, расположенным вдоль вылетных магистралей, а также в непосредственной близости от железнодорожных станций. Это территории, незаконная торговля на которых не только является нарушением федерального законодательства, но, в первую очередь, создает особую угрозу жизни и здоровью граждан», – отметил Разин.

С начала года наибольшее количество жалоб поступило от жителей городских округов: Люберцы (240), Балашиха (238), Ленинский (138).

Всего в рамках рассмотрения обращений граждан за девять месяцев 2020 года демонтировано более 200 незаконных точек, из них 59 – сезонные объекты.