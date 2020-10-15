РИАМО - 15 окт. Более 130 саженцев сирени высадили ученики двух средних общеобразовательных школ Ивантеевки №№4 и 6 вместе с учителями, продолжив таким образом закладку сада-маточника сирени в Ивантеевском лесопитомнике, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Закладку сада-маточника сирени начали в сентябре. Депутаты Мособлдумы, представители министерства имущественных отношений Московской области и администрации городского округа Ивантеевка высадили около 30 первых саженцев 5 сортов. Ученики школ Ивантеевки продолжили высаживать сирень.

«Сирень высажена вдоль ограды сада-маточника «золотой коллекции» яблони прославленного селекционера С.И. Исаева. В яблоневом саду растут более 300 яблонь 30 сортов, которые сирень будет защищать от ветров. Всего в саду планируется высадить 250 саженцев сирени более 30 сортов», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В посадке сада приняли участие примерно 30 школьников, которых разделили на группы до пяти человек и обеспечили необходимыми средствами профилактики для защиты от коронавирусной инфекции.

Школьники Ивантеевки уже несколько лет по доброй традиции участвуют в экологических и других мероприятиях лесопитомника, приобщаясь к практическим работам с растениями и бережному отношению к природе.