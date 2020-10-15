РИАМО - 15 окт. Движение транспорта на Спартаковской улице в столице восстановили после временного перекрытия, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В четверг движение транспорта перекрывали на участке Спартаковской улицы между площадью Разгуляй и Елоховской площадью.

«Городской транспорт вернулся на свои маршруты», – уточняется в сообщении.

Причиной для перекрытия движения по Спартаковской улице стало обнаружение возле дома №2 предмета овальной формы во время проведения ремонтных работ. Специалисты выясняли опасность находки.