РИАМО - 15 окт. Поливитамины следует покупать после консультации с врачом и принимать только ту дозу, которая нужна конкретному человеку, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

В России до 30% населения каждый день принимает поливитамины, это гораздо меньше, чем в США, Японии и Европе. Заведующая лабораторией витаминов и минеральных веществ Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат биологических наук Наталья Жилинская дала советы по выбору поливитаминов.

«В идеале, конечно, сначала (нужно – ред.) получить консультацию врача, чтобы он назначил анализы и на их основании определил, сколько и каких витаминов не хватает, а потом уже порекомендовал витаминно-минеральные комплексы как раз с нужными дозировками. Однако на практике многие назначают себе витамины сами», – сказала Жилинская.

Она уточнила, что при выборе поливитаминов следует обращать внимание на индивидуальные особенности организма – пол и возраст. В продаже есть витаминно-минеральные комплексы для мужчин, женщин и детей.

По ее словам, длительность курса нужно рассчитывать, исходя из того, какая дозировка витаминов указана на упаковке. Чаще всего встречаются 50%, 100% и более 100% от суточной потребности. С учетом этих дозировок сами производители в инструкции по применению пишут, как и сколько принимать.

«Возможна индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в витаминно-минеральный комплекс (красителей, ароматизаторов, прочих добавок). Других побочных действий, если принимать препарат, как написано в инструкции, опасаться не стоит», –​ отметила Жилинская.

Она уточнила, что при разнообразном рационе человек получает больше витаминов. А если нужно придерживаться ограничительной диеты, то возможно организму будут нужны отдельные витамины в повышенных дозах.​