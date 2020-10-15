РИАМО - 15 окт. Подмосковные следователи возбудили два уголовных дела по фактам совершения сделок в отношении детей, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, 13 октября 2020 года двое граждан одного из соседних государств, находясь в помещении кафе в городе Одинцово безвозмездно передали на воспитание своего собственного двухмесячного ребенка. Однако были задержаны оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Московской области», – говорится в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли расписку об отказе от ребенка, медицинские документы о состоянии здоровья младенца. В настоящее время с родителями ребенка работают следователи.

Аналогичное преступление совершено в городе Химки 25 апреля 2020 года.

«Жительница одного из соседних государств, находясь на территории Долгопрудненской центральной городской больницы, безвозмездно передала на воспитание своего новорожденного ребенка знакомой. В сентябре 2020 года мать младенца покинула территорию России», – уточняется в материале.

О преступлении стало известно 14 октября после того, как новоиспеченная мать попыталась выехать вместе с ребенком к себе на родину по подложным документам. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства, совершенного преступления.