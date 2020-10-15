РИАМО – 15 окт. Более 85 тысяч школьников Московской области уже присоединились в этом году к участию в проекте «Билет в будущее» нацпроекта «Образование», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

Участвовать могут школьники с 6 по 11 классы. Учащиеся смогут попробовать себя в 89 различных компетенциях. В этом году в регионе работают 54 площадки проекта, где ребята совершенно бесплатно могут приять участие в профориентационных мероприятиях как офлайн, так и онлайн.

«Проект «Билет в будущее» реализуется в Московской области с 2019 года. За это время мы получили множество положительных отзывов от наших школьников. Это уникальная возможность для ребят. Сначала участникам проекта предлагается пройти онлайн-тестирование, которое поможет определить сферу профессиональных интересов, а также сильные и слабые стороны», – отметила министра образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

После тестирования участники погружаются в профессиональную деятельность под руководством опытных наставников на практических профориентационных мероприятиях – пробах.

«Результатом участия становится получение индивидуальных рекомендаций по построению дальнейшей образовательной траектории. Полученный опыт помогает школьникам определить направление, в котором хотелось бы реализовываться», – подчеркнула Каклюгина.

Проект «Билет в будущее» реализуется Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке министерства просвещения России и Агентства стратегических инициатив (АСИ) с 2018 года.