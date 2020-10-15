РИАМО - 15 окт. В четверг закончился прием заявок для участия в конкурсе видеоблогеров «Доступно о сложном», говорится в сообщении пресс-службы Мособлизбиркома.

Также в четверг провели онлайн-жеребьевку, в ходе которой участники получили темы для подготовки ролика.

«В этом году конкурс Мособлизбиркома вызвал высокий интерес – заявки подали 60 участников. Им предстоит подготовить видеоролики на одну из тем, связанных с избирательным правом», – говорится в сообщении.

Каждая задача является спорной ситуацией, возникшей во время избирательной кампании.

Конкурсные работы принимаются до 31 октября, после чего профессиональное жюри выберет лучшие, по их мнению, видеоролики.