РИАМО - 15 окт. По предписанию главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой перевозчики не будут пускать в общественный транспорт пассажиров, которые не соблюдают масочно-перчаточный режим, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Теперь перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если поездка уже оплачена. Пассажиры обязаны носить маски и перчатки», – уточняется в сообщении.

Контроль за наличием масок и перчаток в транспорте усилят: проверки будут проводить чаще, в них будут принимать участие полицейские.

«Все водители и машинисты Московского транспорта должны проходить медосмотр перед каждым рейсом. Дезинфекция всех поверхностей должна быть усилена», – добавляется в материале.

Также необходимо проводить тест на коронавирус каждые 15 дней не менее чем у 10% сотрудников московского транспорта.

В столице из-за увеличения числа заболевших Covid-19 ввели дополнительные меры ограничения. Пожилым горожанам и людям с хроническими заболеваниями рекомендуют соблюдать домашний режим. Билеты в театры будут продавать только онлайн, а в ночные клубы Москвы будут пускать только после регистрации по QR‑коду или СМС.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

15 ОКТЯБРЯ

- Перевозчиков столицы обязали не пускать в общественный транспорт пассажиров без маски. Пассажиров без средств индивидуальной защиты не повезут даже в том случае, если поездка уже оплачена.

- Вакцина от коронавируса, разработанная в «Векторе»​, более безопасна для пожилых людей, чем «гамалеевская».

Что касается «гамалеевской» вакцины, при ее создании использовался небольшой фрагмент вируса, от которого зависит иммунный ответ организма на заражение. А для создания вакцины, которую разработал «Вектор», применялась более современная технология. Эта вакцина полностью «сшитая», искусственная первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко

- Дефицит витамина D иногда приводит к тяжелому течению коронавируса, заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто. Также, по его словам, коронавирус тяжело протекает у людей, страдающих ожирением.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Более 400 тепловизоров появились на станциях метро Москвы и МЦК. Они смогут мгновенно распознавать человека с повышенной температурой.

- Билеты в культурные учреждения Москвы временно можно будет купить только онлайн. При этом в учреждениях должны будут соблюдать соцдистанцию.

- Мобильные городские камеры не будут штрафовать москвичей за нарушение карантина. Стационарные комплексы наблюдения уже сейчас способны распознать около 55 видов нарушений. ​

- Московский оперштаб разъяснил новые правила посещения ночных клубов

- В столице изменили правила продления льготных проездных из‑за пандемии. Продлить срок действия проездного можно на «один календарный месяц, в котором пассажир обратился за продлением билетов, действие которых было приостановлено в соответствии с настоящим указом».

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Посетители столичных ночных клубов с 19 октября должны будут проходить регистрацию. На входе в заведение потребуется сканировать QR‑код либо отправлять СМС.

- За сутки в России зарегистрировали 13 754 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 439 больных. В Москве - 3 942.

- Рестораны и магазины в России не планируют закрывать из‑за Covid‑19. Они продолжат работать, если будут соблюдать правила Роспотребнадзора.​

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 796 пациентов.