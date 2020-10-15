РИАМО - 15 окт. Московская прокуратура проводит проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с падением двух рабочих с высоты при проведении отделочных работ многоквартирного дома в 5-м квартале Капотни в столице, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По предварительной информации, 15 октября 2020 года двое работников проводили фасадные работы многоквартирного жилого дома. В результате обрушения строительной люльки мужчины упали с высоты и скончались», – уточняется в сообщении.

Во время проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ, а также строительных правил и нормативов.

По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования.