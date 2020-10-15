РИАМО - 15 окт. В столице 210 новых некоммерческих организаций, работающих в социальной сфере, стали претендентами на гранты «Москва - добрый город», всего на конкурс подали 442 заявки, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Грантовый фонд составляет 496 миллионов рублей. Это превышает прошлогодний фонд на 100 миллионов.

«Сейчас 431 НКО прошли в следующий этап. Особенно приятно видеть среди участников новые организации. Почти 50% НКО претендуют на грант впервые. Это значит, что наш конкурс действительно вызывает интерес», - добавила Ракова.

Впервые «Москва - добрый город» прошел в прошлом году. Его соискателями стали 509 НКО. 226 вернулись в качестве претендентов в этом году.

Конкурс создан для того, чтобы помочь некоммерческим организациям, которые, в свою очередь, поддерживают уязвимые слои населения.