РИАМО - 15 окт. Применение при приготовлении пищи ряда простейших гигиенических правил поможет избежать инфекционных болезней и пищевых отравлений, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

«Основной источник микробов на кухне - это немытые руки, сырые продукты и пищевые отходы. При термической обработке бактерии, находившиеся на продуктах, погибают, но могут остаться на руках, посуде, столах, разделочных досках и хозяйственных тряпках - за чистотой этих предметов необходимо тщательно следить», - говорится в сообщении.

После приготовления пищи на кухне рекомендуют тщательно вымыть стол, посуду, убрать мусор. Разделочные доски нужно промыть с применением моющих средств, прополоскать горячей водой.

Перед приготовлением блюд сырые продукты необходимо тщательно вымыть. Особенно это касается овощей, фруктов и зелени.

Если продукт начал плесневеть, то нужно выбросить его целиком: нельзя отрезать зацветший кусочек, употребляя остальную часть для приготовления пищи.

«Если для приготовления пищи используются замороженные продукты, размораживайте их на нижней полке холодильника, а не при комнатной температуре - в холодильнике в них не успеют размножиться микробы», - добавляется в материале.

В процессе приготовления блюд следует хорошо проваривать или прожаривать продукты - особенно это касается морепродуктов, яиц, больших кусков мяса, цельных тушек птицы. Опасные микроорганизмы не выживают при температурной обработке не менее 10 минут при температуре 70 градусов, но нужно, чтобы до этой температуры продукт прогрелся по всей толщине.

Основной признак готовности жареного мяса или рыбы - абсолютно прозрачный сок.

Специалисты также рекомендуют варить яйца вкрутую, так как при приготовлении всмятку или в мешочек они не прогреваются как следует, и, если в них содержалась сальмонелла, она не успевает погибнуть.​​