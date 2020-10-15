РИАМО - 15 окт. Столичные следователи закончили расследование уголовного дела в отношении мужчины 1999 года рождения, который является обвиняемым в умышленном причинении легкого и тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни малолетнего, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по городу Москве.

«По данным следствия, 15 августа 2020 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире жилого дома №1 квартала Капотни города Москвы, подверг избиению годовалую дочь своей сожительницы, после чего с силой кинул ребенка на кровать, в результате чего девочка ударилась о деревянный борт кровати и получила травмы головы и тела», – уточняется в сообщении.

Затем обвиняемый попытался оказать потерпевшей первую медицинскую помощь. В этот момент к нему подошел трехлетний мальчик – старший сын сожительницы. Его мужчина тоже ударил.

Во время следствия мужчина полностью признал свою вину, дал подробные показания в ходе проверки показаний на месте. Ему провели психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой стало ясно: обвиняемый является вменяемым и осознавал фактический характер своих действий во время совершения преступления.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.