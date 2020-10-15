РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 окт. В Балашихе и Электростали сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области задержаны участники группы, подозреваемые в обороте алкоголя без соответствующей лицензии, из незаконного оборота изъято свыше 30 тонн этилового спирта и поддельной спиртосодержащей продукции, сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

Полицейские установили, что злоумышленники, используя фирмы-однодневки, организовали поставку этилового спирта без учета в ЕГАИС под видом медицинского раствора для наружного применения, который в дальнейшем использовался покупателями для производства фальсифицированной алкогольной продукции.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции при участии Росгвардии задержали подозреваемых в незаконной деятельности. При проведении обысков по местам проживания злоумышленников, а также в гаражных боксах, расположенных в Балашихе и Электростали, полицейские обнаружили и изъяли этиловый спирт, поддельную спиртосодержащую продукцию, товарно-транспортную документацию, оттиски печатей различных организаций и черновые записи», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что также в столице была остановлена грузовая автомашина, в которой находился этиловый спирт и фальсифицированная алкогольная продукция, предназначенная для реализации. Всего из незаконного оборота полицейскими изъято свыше 30 тонн алкоголя.

«По предварительной информации, правонарушители еженедельно реализовывали от 10 до 20 тонн спиртосодержащей продукции на территории Москвы и Московской области», – подчеркнула Петрова.

Образцы изъятого алкоголя направлены на исследование на предмет соответствия ГОСТу и определения опасности для жизни и здоровья потребителей. Вся спиртосодержащая продукция передана на ответственное хранение уполномоченной организации.

ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.3 УК РФ.

Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, троим – запрета определенных действий.