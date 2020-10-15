РИАМО - 15 окт. В Московской области стартовал бесплатный образовательный онлайн-проект «Профориентация», в котором могут поучаствовать действующие предприниматели, а также будущие бизнесмены - школьники и студенты, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Проект продлится до 30 ноября и будет проходить в два этапа - тестирование, направленное на выявление профессиональных предрасположенностей и предпринимательского потенциала участников, а также экспертные сессии от действующих предпринимателей и представителей администрации Московской области.

«После прохождения первого этапа (теста) каждый участник получит исчерпывающий отчет, отображающий предпринимательский потенциал, а также список наиболее подходящих профессий», - говорится в сообщении.

Во второй этап попадут участники с высокой предрасположенностью к предпринимательской деятельности (по итогам тестирования). Две экспертные сессии проводятся на онлайн-платформе.

К участию в первой экспертной сессии «Старт» будут приглашены участники тестирования, имеющие высокую предрасположенность к предпринимательской деятельности.

Вторая экспертная сессия «Развитие» будет проведена для участников первой сессии, представивших предпринимательские проекты, отобранные экспертным жюри. Для всех участников второй сессии эксперты рассмотрят вопросы реализации каждого из проектов и возможные меры поддержки. Дополнительно будут проведены индивидуальные консультации членов экспертной комиссии.

Получить подробную информацию о программе «Профориентация» можно на сайте.