РИАМО - 15 окт. Глава общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в городском округе Чехов Семен Сысоев стал лауреатом премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в номинации «Медицина и здравоохранение» за борьбу с коронавирусом в первые месяцы пандемии, говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена Московской области.

Сысоев заявил, что принял решение о волонтерстве в Коммунарке, потому что у него есть медицинское образование и он давал клятву Гиппократа. В первые месяцы пандемии Covid-19 Сысоев по 12 часов в сутки трудился медбратом.

«Семен Семенович выполнял назначения врачей и ухаживал за больными – ставил капельницы и инъекции, подключал кислород, в общем делал все, что необходимо в таких случаях. От себя лично и от имени всех наших коллег я хочу поблагодарить Семена Сысоева за гражданскую позицию и героический труд и поздравить с присуждением премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье», - сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Губернаторская премия «Наше Подмосковье» учреждена в 2013 году и присуждается за социальные проекты, направленные на развитие региона. В 2020 году премию посвятили людям, которые борются с пандемией коронавирусной инфекции, - врачам, педагогам, предпринимателям, волонтерам.