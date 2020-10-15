РИАМО - 15 окт. В Москве полицейские пресекли производство и реализацию ювелирных изделий под видом известного зарубежного бренда, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Злоумышленники реализовывали свою продукцию через интернет-магазин и салон, расположенный на улице Сущевский Вал», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники изъяли документы, оборудование и сами изделия. В настоящее время проводится судебная товароведческая экспертиза.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ. Задержаны восемь фигурантов. <...> Им предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - добавила Волк.

Предварительное расследование продолжается.