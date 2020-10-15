РИАМО - 15 окт. Мигрировать из Москвы в Африку и Юго-Восточную Азию птицы начинают еще в августе, а последние трогаются в путь в ноябре, говорится в сообщении пресс-службы Мосприроды.

В столице можно встретить 245 видов птиц, из них остаются зимовать 90. Осенью традиционно многие птицы отправляются в путь в теплые страны, где проведут всю зиму. В свою очередь, зимой в столицу прилетают другие птицы.

«Мы провожаем наших местных гнездящихся птиц в длительный путь к южным берегам Африки и Юго-Восточной Азии. Теплая осень их не задержит в Москве, ведь отправляются на юг пернатые, когда сокращается длительность дневного времени, уменьшается привычное количество пищи или вовсе она исчезает», - говорится в сообщении.

Первыми улетают на юга кукушка обыкновенная, речная крачка и деревенская ласточка. Дольше остаются чомга, вальдшнеп и дрозд-рябинник.

В Мосприроде составили календарь отлета птица. Он указывает примерное время начала отлета пернатых. В единичных случаях некоторых птиц можно наблюдать в Москве и в конце ноября, а дрозды-рябинники и вовсе могут остаться зимовать.