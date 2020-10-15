РИАМО - 15 окт. В Воскресенске местный житель признан виновным в убийстве родителей, он убил их за то, что они просили его трудоустроиться, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Приговор вынесли 26-летнему местному жителю. Преступление произошло почти год назад из-за очередного конфликта.

«Родители настаивали, чтобы сын устроился на работу. В ходе ссоры мужчина нанес потерпевшим множество колото-резаных ран. От полученных повреждений они скончались на месте», - говорится в сообщении.

Суд назначил мужчине наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.