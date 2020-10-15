РИАМО - 15 окт. Росздравнадзор проверит качество медицинской помощи ребенку в Москве, который, по сообщениям СМИ, скончался из-за несвоевременной госпитализации, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит качество медицинской помощи малолетнему ребенку, который, по сообщениям СМИ, скончался из-за несвоевременной госпитализации», - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что врачи скорой помощи не госпитализировали младенца с высокой температурой. Сообщалось, что ребенок умер в больнице, куда скорая привезла его после второго вызова.