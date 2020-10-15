РИАМО - 15 окт. С начала текущего года в Московской области по программе комплексного благоустройства дворов облагородили 421 дворовую территорию, полностью программу комплексного благоустройства дворов 2020 года завершили 19 городских округов, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Городские округа, завершившие программу благоустройства дворов 2020: Лыткарино, Химки, Шаховская, Красноармейск, Шатура, Серебряные Пруды, Талдом, Озеры, Электросталь, Электрогорск, Реутов, Подольск, Орехово-Зуевский, Наро-Фоминский, Кашира, Можайский, Ленинский, Луховицы, Богородский», – говорится в сообщении

Адресный перечень дворов для проведения благоустройства формируется по результатам голосования на портале «Добродел» и на основании обращений жителей. Он утвержден решениями муниципальных общественных комиссий по благоустройству.

«Благоустройство двора – одна из приоритетных программ нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря нацпроекту решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения», – подчеркнул министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Всего на территории Московской области 14 422 дворовых территории. За 2015-2019 годы удалось благоустроить 7 509 дворов.