РИАМО - 15 окт. С четверга в столице стартовал набор проектов для акселератора «Транспортные инновации Москвы», посотрудничать пригласили стартаперов, которые занимаются созданием самых актуальных решений по улучшению транспортной инфраструктуры, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Сокращенно акселератор называют ТИМ. Идеи принимают по таким направлениям, как «Навигация и эксплуатация городского транспорта», «Связь, контроль и учет», «Данные, алгоритмы и интеллект», «Электронная коммерция, реклама», «Безопасность», Mobility as a Service, «Народный каршеринг».

«Подать заявку на участие можно до 1 декабря по ссылке с единого транспортного портала», - написал Ликсутов в своей колонке на едином транспортном портале.

После сбора заявок проекты будут отбирать. Затем к выбранным проектам присоединят куратора, который будет помогать в доработке продукта.

«По итогам будут определены лучшие кандидаты для пилотных проектов, разработки которых, возможно, будут внедрены в транспорте Москвы и с нашей поддержкой предложены другим регионам и нашим иностранным коллегам», - добавил Ликсутов.