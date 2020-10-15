РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 окт. В этом году школьный этап Всероссийской олимпиады школьников впервые проходит в онлайн-формате, учащиеся Люберец могут принять в нем участие, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В испытаниях теперь можно принять участие через региональный Школьный портал. При регистрации на платформе олимпиады: mo.olymponline.ru доступен вход через Электронный дневник», - говорится в сообщении.

На Школьном портале также создан отдельный раздел «Олимпиады», где можно приступить к решению заданий или посмотреть свои результаты.

Участники заключительного этапа олимпиады получат по 100 тысяч рублей, призеры - 300 тысяч рублей, победители - 500 тысяч рублей.