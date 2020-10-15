РИАМО - 15 окт. За первые 9 месяцев 2020 года более 66,5 миллионов раз пассажиры купили билеты в билетопечатающих автоматах Центральной пригородной пассажирской компании, на втором месте — покупка абонементов, более 869 тысяч раз, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Чаще всего автоматами пользуются пассажиры Ярославского направления Московской железной дороги, они приобрели более 15,3 миллиона билетов. Чуть реже проездные документы в автоматах оформляют на Казанском направлении МЖД – 12,1 миллиона билетов.

«Больше всего билетов приобретено на Ярославском и Курском вокзалах, на каждом из них купили почти по 3 миллиона проездных документов. Популярностью также пользуется станция Железнодорожная Горьковского направления, где было оформлено более 2 миллионов билетов», - говорится в сообщении.

Распечатывать билеты на специальном устройстве стало возможным 14 лет назад. Для удобства пассажиров ЦППК ежегодно развивает функционал устройств, создавая еще больше возможностей для быстрого оформления всех типов проездных документов. Так, в 2019 году во всех устройствах появилась опция оплаты нескольких билетов в рамках одной банковской операции.