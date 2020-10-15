РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 15 окт. Главгосстройнадзор Московской области выявил нарушения хода строительства многоэтажного жилого дома в Дзержинском, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторы Главгосстройнадзора проверили ход строительства третьего и четвертого корпусов жилого дома в микрорайоне 5А застройщика городского округа Дзержинский.

«В ходе проверки инспекторами были выявлены нарушения организации строительства, проектной документации, ведения исполнительной документации. Генподрядчик уже приступил к устранению нарушений», - сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

На данный момент на объекте ведутся работы по устройству несущих монолитных конструкций.

Общая площадь двух корпусов составляет порядка 17 тысяч квадратных метров. Внутри будут находиться более 160 квартир. Прогнозируемая дата завершения строительства обоих корпусов - четвертый квартал 2021 года.